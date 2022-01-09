Украинские силовики открыли стрельбу из гранатометов в Донбассе

Украинские военнослужащие открыли стрельбу из гранатометов в Донбассе. Об этом сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА Новости.

Как рассказали в представительстве, стрельба со стороны украинских силовиков зафиксирована в районе населенного пункта Горловка. Обстрел производился из гранатометов и пулеметов, подчеркнули там. Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) открывали огонь два раза.

Ранее стало известно, что ВСУ в обход договоренностей о перемирии стянули несколько бронемашин в поселок Новошкотовское, который расположен вблизи линии разграничения в Донбассе. Речь идет об одной боевой машине пехоты (БМП) и двух бронированных автомобилях разведки.