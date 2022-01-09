Часть Великой Китайской стены обрушилась из-за землетрясения

Участок Великой Китайской стены длиной около двух метров рухнул после землетрясения. Об этом сообщает Global Times.

Природное явление произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Магнитуда землетрясения составила 6,9 баллов, а его эпицентр находился в 114 километрах от места обрушения. Специалисты уже приступили к ремонтно-восстановительным работам.

По данным издания, землетрясение произошло в малонаселенной местности, однако подземные толчки ощущались в нескольких крупных городах. В результате происшествия девять человек получили ранения. Информации о погибших не поступало.

В сентябре 2021 года в юго-западной провинции Китая Сычуань из-за мощного землетрясения магнитудой шесть баллов произошла утечка более 200 тонн байцзю. Землетрясение уничтожило 170 фарфоровых сосудов с традиционным китайским алкогольным напитком. Для ликвидации разлива были задействованы более 50 спасателей и девять пожарных машин.