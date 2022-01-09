Обвиняемого в изнасиловании полицейского отправили в колонию

Обвиняемого в изнасиловании 18-летней девушки лейтенанта полиции Сергея Шнайдера признали виновным и приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Саратовской области.

В ведомстве указали, что Ленинский районный суд Саратова счел собранные доказательства достаточным основанием для признания полицейского виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия»).

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — отметили в пресс-службе, добавив, что также в течение трех лет Шнайдер будет лишен права занимать должности в правоохранительных органах.

В ходе разбирательств суд и следствие установили, что бывший сотрудник саратовской дежурной части отдела полиции №4 вопреки отсутствию законных оснований доставил в отдел 18-летнюю девушку по просьбе знакомого из-за конфликта между его супругой и задержанной. Утверждается, что Шнайдер, находясь в комнате отдыха, нанес девушке не меньше четырех ударов в область лица и тела и изнасиловал ее. После инцидента потерпевшая уведомила правоохранительные органы о совершенном преступлении.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 14-летний школьник изнасиловал пятилетнюю племянницу. Уточнялось, что о случившемся в полицию сообщила мать девочки.