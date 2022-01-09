Миссию ОДКБ в Казахстане связали с Панфиловской дивизией

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в интервью ТАСС связал миротворческую миссию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с участием жителей республики в Великой Отечественной войне.

«Осенью 1941 года три казахстанские дивизии, включая легендарную Панфиловскую, внесли неоценимый вклад в победу в битве за Москву. Долг, как говорится, платежом красен: через 80 лет Вооруженные силы Российской Федерации помогли спасти Алма-Ату от бандитско-террористической агрессии», — заявил Бородавкин.

По его словам, это подтверждает, что «проверенный историей и спаянный братской кровью союз между Россией и Казахстаном — не пустые слова».

В начале января в Казахстане из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. По информации Минздрава, погибли 164 человека. Участники акций потребовали ухода из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Наиболее значительные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. В разных регионах были подожжены здания органов власти.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами и обратился за помощью к странам ОДКБ: России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистану и Армении. 6 января миротворцы приступили к работе в Казахстане. Коллективные силы ОДКБ будут насчитывать около 2,5 тысячи человек.