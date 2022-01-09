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Жириновский потребовал дать русским представительство во власти в Казахстане

Жириновский: русские должны получить политическое представительство в Казахстане

Фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Русским необходимо дать политическое представительство во власти в Казахстане. С таким требованием выступил на радио «Эхо Москвы» депутат Государственной Думы Владимир Жириновский, говоря о необходимости реформ в среднеазиатской республике, передает Telegram-канал URA.ru.

Передача части власти в руки представителей русской нации должна быть частью политических реформ в Казахстане, уверен депутат. Он добавил, что такие меры в первую очередь необходимо провести в регионах, где русские составляют большинство населения или значительное меньшинство.

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Жириновский уверен, что истоки нынешних беспорядков необходимо искать в советской истории республики, в частности, в активном привлечении казахов в современные управленческие органы. «Они — кочевники, у них хорошо получается выращивание скота. Они жили в степях, в пустыне, а их потащили в города. Они упирались, не хотели, но [генеральный секретарь ЦК КПСС Никита] Хрущев решил. И русские стали уезжать. И сегодня в Алма-Ате ничего бы не случилось, если бы мы, русские остались там. Это был самый русский город», — заявил депутат Госдумы.

Русское население проживает в Казахстане преимущественно на севере и северо-востоке республики. Эти территории вошли в состав Казахской СССР в результате многочисленных изменений границ в 1920-1930-е годы. Долгое время они оставаясь заселенными преимущественно русскими, однако в годы независимости этнический баланс сместился в сторону казахов. Многие города власти независимого Казахстана переименовали на казахский лад.

Ранее МВД республики отчиталось, что ситуация нормализовалась во всех регионах страны. Работы администраций восстановлены, гражданская инфраструктура возвращается к привычному графику работы.

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Дмитрий Настасьев
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