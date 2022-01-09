В Госдуме заявили о потере миллиона рублей в год каждым россиянином

В Государственной Думе оценили потери России от теневой экономики в триллионы рублей. Измерил количество выпадающих из бюджета доходов депутат от КПРФ Николай Арефьев, передает Regnum.

«Мы теряем 136 триллионов рублей в год — это шесть годовых бюджетов! Если разделить эту сумму на все население нашей страны, вместе с новорожденными, то получается, что каждого человека грабили на один миллион рублей в год», — рассказал политик.

Он посчитал, что 136 триллионов рублей проходят мимо бюджета, а значит, не создают богатства для граждан России. «На эти деньги можно сделать бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, можно построить недостающие школы и дворцы культуры, но нам говорят: это популизм, не надо этого делать. А надо грабить и вывозить, грабить и вывозить. Вот это и есть сегодняшняя экономическая политика и благосостояние», — оценил депутат.

Реакцию парламентария вызвали опубликованные данные Международного валютного фонда (МВФ) о том, что размер теневого рынка в России составляет 38 процентов от ВВП. С точки зрения экономической теории, теневая экономика — это экономические отношения между гражданами, которые не попадают под учет и контроль государства. С таких транзакций государству не удается взять налоги, однако благо с экономической точки зрения все же создается, так как происходит удовлетворение потребности граждан.

Ранее депутат-единоросс, член комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала, что для роста пенсий в России необходим рост заработных плат. Бессараб напомнила, что парламентарии планируют обеспечить рост выплат для пенсионеров как минимум на величину годовой инфляции.

