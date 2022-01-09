Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Госдуме заявили о потере миллиона рублей в год каждым россиянином

Депутат от КПРФ Арефьев оценил вред от теневой экономики в России в 136 триллионов в год

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Государственной Думе оценили потери России от теневой экономики в триллионы рублей. Измерил количество выпадающих из бюджета доходов депутат от КПРФ Николай Арефьев, передает Regnum.

«Мы теряем 136 триллионов рублей в год — это шесть годовых бюджетов! Если разделить эту сумму на все население нашей страны, вместе с новорожденными, то получается, что каждого человека грабили на один миллион рублей в год», — рассказал политик.

Он посчитал, что 136 триллионов рублей проходят мимо бюджета, а значит, не создают богатства для граждан России. «На эти деньги можно сделать бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, можно построить недостающие школы и дворцы культуры, но нам говорят: это популизм, не надо этого делать. А надо грабить и вывозить, грабить и вывозить. Вот это и есть сегодняшняя экономическая политика и благосостояние», — оценил депутат.

Материалы по теме:
Ход турецкого. Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
Ход турецкого.Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
4 января
«Шлеп-шлеп-шлеп — и пошли» Вакцинация, враги России и раздача денег. Главные цитаты с пресс-конференции Путина
«Шлеп-шлеп-шлеп — и пошли»Вакцинация, враги России и раздача денег. Главные цитаты с пресс-конференции Путина
23 декабря

Реакцию парламентария вызвали опубликованные данные Международного валютного фонда (МВФ) о том, что размер теневого рынка в России составляет 38 процентов от ВВП. С точки зрения экономической теории, теневая экономика — это экономические отношения между гражданами, которые не попадают под учет и контроль государства. С таких транзакций государству не удается взять налоги, однако благо с экономической точки зрения все же создается, так как происходит удовлетворение потребности граждан.

Ранее депутат-единоросс, член комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала, что для роста пенсий в России необходим рост заработных плат. Бессараб напомнила, что парламентарии планируют обеспечить рост выплат для пенсионеров как минимум на величину годовой инфляции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
В Госдуме заявили о потере миллиона рублей в год каждым россиянином
Китайский вирусолог назвал уязвимых для омикрон-штамма людей
В Алма-Ате оценили сроки отправки вывозных рейсов с россиянами
В Москве неизвестный совершил покушение на бизнесмена-ювелира
Президент Киргизии допустил участие своих граждан в протестах в Казахстане
В Казахстане решили приостановить работу обменных пунктов банков
Россиянин избил девятилетнего племянника молотком и покончил с собой
В Госдуме подготовили проект постановления о признании республик Донбасса
Украинские телеведущие отказались говорить с казахстанским политологом по-русски
В России выставили на продажу кота за 9,5 миллиона рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter