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Депутат Госдумы назвала условие для повышения пенсий в стране

Депутат Бессараб: пенсии в России вырастут только при повышении зарплат

Фото: Pixabay

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала условие, при котором пенсия в России вырастет. Об этом сообщает портал URA.RU.

По ее мнению, это произойдет только при повышении зарплат в стране. «Пенсия, по сути, это утраченный заработок. Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата. Потому что именно из заработных плат россиян формируется солидарный пенсионный фонд», — сказала депутат.

Она назвала средние цифры, к которым размер пенсий должен прийти в ближайшие несколько лет. Так, неработающим пенсионерам к 2024 году планируют выплачивать в среднем по 20 тысяч рублей, а в 2022 году их страховая пенсия составит 18,5 тысяч рублей. Бессараб также пообещала, что размер пенсии всегда будет подниматься на процент инфляции.

Ранее Бессараб высказалась против введения безусловного базового дохода для граждан. По ее мнению, государственное финансирование для выплат безработным не имеет смысла. Важнее повышать суммы материнского капитала, детских пособий и других мер помощи для уязвимых слоев населения, считает чиновница.

Марина Совина
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