В Госдуме высказались против пособий для безработных
Смысла выделять государственное финансирование для выплат безработным гражданам на постоянной основе нет, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Ее слова передает агентство URA.RU.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов высказалась против введения безусловного базового дохода для граждан. «Думаю, это непопулярная мера, хотя у нас пока не проводился опрос населения по этому поводу. Но все швейцарские кантоны (аналог федерального субъекта в Швейцарии) проголосовали против такого дохода. Причиной стало то, что работающие граждане, отчисляющие налоги, не совсем понимают, почему они должны содержать людей, которые не хотят работать», — отметила член фракции «Единая Россия».
Бессараб рассказала, что государство считает более полезным повышение суммы материнского капитала, детских пособий и других мер помощи для уязвимых слоев населения. Она считает, что такая социальная поддержка является необходимой помощью со стороны властей. «Например, семьи с маленькими детьми, где один из родителей не может работать, безусловно, нуждаются в помощи. Если семье объективно нужна поддержка, например, малоимущим гражданам, государство дает и социальные контракты, и пособие по безработице, и возможность получить новую, востребованную на рынке труда специальность, чтобы выйти из сложной жизненной ситуации», — добавила парламентарий.
Депутат напомнила, что новые социальные меры поддержки появляются в России ежегодно и направлены на улучшение демографической ситуации в стране. «Уже сейчас президент России Владимир Путин говорит о том, чтобы помощь семьям с детьми начиналась задолго до рождения малыша и продолжалась до окончания ребенком школы. Такие меры в новом году будут снова рассматриваться», — заявила Бессараб.
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