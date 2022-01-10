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Раскрыта судьба оставшегося без украинского двигателя фрегата

Гендиректор Прибалтийского завода: корпус шестого фрегата проекта 11356 законсервирован
Корабль проекта 11356 «Адмирал Григорович»

Корабль проекта 11356 «Адмирал Григорович». Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Корпус шестого фрегата проекта 11356, который построили на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) законсервирован. Окончательное решение о будущем корпуса корабля не принято. Судьбу оставшегося без украинского двигателя фрегата раскрыл гендиректор ПСЗ Илья Самарин, сообщает ТАСС.

«Шестой корпус проекта 11356 в настоящее время законсервирован и находится на акватории завода, окончательное решение не принято», — сообщил Самарин, отвечая на вопрос о планах Министерства обороны России на шестой корпус корабля проекта 11356.

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3 сентября

Изначально для Черноморского флота (ЧФ) России планировали построить шесть фрегатов проекта 11356. После отказа Украины поставлять силовые установки для кораблей планы изменили. Российский флот получил три корабля.

В сентябре глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что последний построенный фрегат проекта 11356 продадут иностранному заказчику.

Ранее в том же месяце украинское предприятие «Зоря» — «Машпроект» заключило контракт с индийской компанией Goa Shipyard на поставку двух двигателей М7Н2. Силовые установки предназначены для кораблей проекта 11356.

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Даниил Иринин
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