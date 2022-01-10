Раскрыта судьба оставшегося без украинского двигателя фрегата

Корпус шестого фрегата проекта 11356, который построили на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) законсервирован. Окончательное решение о будущем корпуса корабля не принято. Судьбу оставшегося без украинского двигателя фрегата раскрыл гендиректор ПСЗ Илья Самарин, сообщает ТАСС.

«Шестой корпус проекта 11356 в настоящее время законсервирован и находится на акватории завода, окончательное решение не принято», — сообщил Самарин, отвечая на вопрос о планах Министерства обороны России на шестой корпус корабля проекта 11356.

Изначально для Черноморского флота (ЧФ) России планировали построить шесть фрегатов проекта 11356. После отказа Украины поставлять силовые установки для кораблей планы изменили. Российский флот получил три корабля.

В сентябре глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что последний построенный фрегат проекта 11356 продадут иностранному заказчику.

Ранее в том же месяце украинское предприятие «Зоря» — «Машпроект» заключило контракт с индийской компанией Goa Shipyard на поставку двух двигателей М7Н2. Силовые установки предназначены для кораблей проекта 11356.