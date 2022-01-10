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Австралия закупит у США бронетехнику на 2,5 миллиарда долларов

SMH: Австралия купит у США 75 танков M1A2 Abrams и иную бронетехнику на 2,5 млрд долларов

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Австралия заключила соглашение о покупке у Соединенных Штатов бронетехники на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

В частности, в рамках модернизации армейского парка Австралия закупит у США 75 танков M1A2 Abrams. Как отметил министр обороны страны Питер Даттон, новая техника заменит 59 устаревших танков M1A1, закупленных в 2007 году. Также Австралия получит 29 бронированных машин разминирования M1150, 17 танковых мостоукладчиков и шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

Ожидается, что первые поставки будут осуществлены в 2024 году. В общей сложности в ближайшие годы австралийские власти намерены потратить на бронетехнику от 30 до 42 миллиардов долларов, отмечает газета.

Ранее сообщалось, что Австралия потратит на атомные подлодки 122 миллиарда долларов.

Ксения Назарова
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