Австралия закупит у США бронетехнику на 2,5 миллиарда долларов

Австралия заключила соглашение о покупке у Соединенных Штатов бронетехники на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

В частности, в рамках модернизации армейского парка Австралия закупит у США 75 танков M1A2 Abrams. Как отметил министр обороны страны Питер Даттон, новая техника заменит 59 устаревших танков M1A1, закупленных в 2007 году. Также Австралия получит 29 бронированных машин разминирования M1150, 17 танковых мостоукладчиков и шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

Ожидается, что первые поставки будут осуществлены в 2024 году. В общей сложности в ближайшие годы австралийские власти намерены потратить на бронетехнику от 30 до 42 миллиардов долларов, отмечает газета.

Ранее сообщалось, что Австралия потратит на атомные подлодки 122 миллиарда долларов.