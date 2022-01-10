Эксперта отпустили под домашний арест по делу о гибели московского чиновника

В Крыму суд изменил меру пресечения судмедэксперту из Севастополя Александру Пенцакову, обвиняемому в халатности и служебном подлоге при исследовании тела погибшего московского чиновника. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Пенцакова отпустили из СИЗО под домашний арест. Следствие и прокурор выступили против такого решения, отметив, что у подсудимого есть иностранное гражданство и он может скрыться.

По версии следствия, в апреле-августе 2020 года судмедэксперт не установил повреждения, свидетельствующие об убийстве замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, и заявил о суициде. Более того, чтобы скрыть преступление, Пенцаков внес в заключения заведомо ложные сведения.

Тело 47-летнего московского чиновника, который был в Крыму в отпуске, обнаружили 22 апреля 2021 года в арендованной им в Ялте квартире. Судмедэксперт с более чем 20-летним стажем Пенцаков указал, что московский чиновник скончался от сильной кровопотери, но в качестве причины указал самоубийство.

Нарушения и нестыковки выявили специалисты Главного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны, изучив документы вскрытия. Они установили, что ножевое ранение, которое стало причиной смерти Ошарина, было нанесено посторонней рукой. Об этом свидетельствует угол наклона клинка. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

