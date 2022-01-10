Вокалист Depeche Mode рассказал о переходе в православие

Вокалист Depeche Mode Дэйв Гаан рассказал о своем переходе в греческое православие в беседе с газетой «Известия».

Как признался музыкант, это было не совсем его собственное решение. «Я женился на греческой девушке. А для того чтобы нам можно было венчаться, я принял греческое православие», — поделился он, отметив, что церемония прошла по всем правилам.

Кроме того, Гаан рассказал, что любит посещать православные храмы. «Но не культа церковного ради, я не столь религиозен сегодня», — заключил музыкант.

В сентябре 2020 года стало известно, что православие принял французский актер Жерар Депардье. Он пояснил, что на его решение повлияли его «любовь к православной литургии» и «связи с православным духовенством».