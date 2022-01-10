Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лидеры стран ОДКБ обсудят меры по нормализации ситуации в Казахстане

Главы стран ОДКБ обсудят ситуацию в Казахстане на внеочередной онлайн-встрече 10 января

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут экстренную встречу, чтобы обсудить меры по нормализации ситуации в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС.

Внеочередное заседание Совета ОДКБ пройдет в формате видеоконференции 10 января. С соответствующим предложением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Данную инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

В начале января в Казахстане из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Наиболее значительные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. Президент Токаев назвал протестующих террористами и обратился за помощью к странам ОДКБ.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
В Женеве состоялись предварительные переговоры по безопасности между РФ и США
В Казахстане заявили об участии людей с опытом в горячих точках в беспорядках
МИД опроверг противостояние правоохранителей Казахстана «мирным протестующим»
В Казахстане назвали срок окончания миссии ОДКБ
США отправят на зимнюю Олимпиаду первого небинарного спортсмена
В США раскрыли детали предварительных переговоров с Россией в Женеве
Врач назвал принципы безопасного бега для людей старше 50 лет
Лидеры стран ОДКБ обсудят меры по нормализации ситуации в Казахстане
Корейский рэпер рассказал об основных отличиях Москвы и Сеула
Украинские силовики открыли стрельбу из гранатометов в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter