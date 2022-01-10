Лидеры стран ОДКБ обсудят меры по нормализации ситуации в Казахстане

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут экстренную встречу, чтобы обсудить меры по нормализации ситуации в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС.

Внеочередное заседание Совета ОДКБ пройдет в формате видеоконференции 10 января. С соответствующим предложением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Данную инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

В начале января в Казахстане из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Наиболее значительные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. Президент Токаев назвал протестующих террористами и обратился за помощью к странам ОДКБ.