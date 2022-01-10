Полуголая туристка в папахе и на лыжах в Домбае возмутила пользователей сети

Полуголая туристка, которая сняла на видео свой проезд на лыжах в горах Домбая в одном купальнике и папахе, возмутила пользователей сети проявлением неуважения к кавказской культуре. На ситуацию обратил внимание Telegram-канал Mash Gor.

Так, в интернете появился ролик одной из посетительниц горнолыжного курорта на Домбае — на видео девушка в леопардовом купальнике и папахе спускается со склона на горных лыжах. Публикация с подписью «Жаркий Домбай» быстро распространилась в региональных пабликах и оскорбила пользователей сети, в особенности жителей Кабардино-Балкарской республики.

«Кто вам позволил голышом кататься в горах?», «Это что за бардак, еще и папаху надела? Это уже слишком!», «Бессовестные девушки, как так можно? Позор вам! О себе не думаете, так хоть о родных подумайте!», «Зачем ей папаха? Что согревать в пустой черепушке?», «Почему некоторые, приезжая в гости, ведут себя отвратительно? Это не море и не пляж. Стыдно, неприятно и некрасиво», «Мужская папаха на голой женщине. Не позорьте головной убор, его носят только мужчины!», «Совсем охренели девушки! Хоть чуть соображайте, в каких краях находитесь», — такие комментарии оставили юзеры.

