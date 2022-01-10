Жители российского города закидали яйцами дворника из-за уборки льда

Жители Санкт-Петербурга закидали яйцами дворника из-за уборки льда возле парадной. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Накануне в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что ее соседи в Красносельском районе облили водой дворника, которая выполняла свои обязанности.

По сведениям источника, знакомого с ситуацией, истинные причины конфликта петербуржцев и работника коммунальных служб установить пока не удалось. Известно, что проверку по заявлению жительницы Красносельского района проводить не стали.

В Санкт-Петербурге этой зимой возникли проблемы с уборкой снега. Многие горожане жаловались властям на нехватку снегоуборочной техники.

Ранее несколько десятков дворников устроили драку на улице Ефремова в центре Москвы. На появившихся в сети кадрах видно, как группа людей сначала пытается догнать другую, а затем стороны сходятся врукопашную. Прибывшая на место драки полиция задержала более 10 человек. Причины инцидента неизвестны.