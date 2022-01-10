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Актер Борис Щербаков предложил условно-досрочно освободить Михаила Ефремова

Актер Борис Щербаков заявил, что Михаила Ефремова следует освободить из колонии по УДО

Фото: пресс-служба Мосгорсуда / АГН «Москва»

Народный артист России Борис Щербаков предложил условно-досрочно освободить актера Михаила Ефремова, отбывающего тюремный срок за смертельное ДТП в пьяном состоянии. Об этом Щербаков рассказал в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1», запись доступна на YouTube.

По мнению актера, Ефремов уже получил достаточное наказание, и его следует выпустить на свободу. «В свое время была полная безнаказанность, фамилия работала, казалось, что всегда так и будет. Но он уже достаточно наказан, Мишка, по-моему, и его уже можно выпускать по УДО. Жизнь его уже достаточно побила», — заявил Щербаков.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Актер находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, водитель которого позже скончался в больнице. За это актер получил 7,5 года колонии.

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Сергей Равин
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