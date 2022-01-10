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В Госдуме оценили возможность захвата власти в Казахстане

Депутат Госдумы Тайсаев заявил, что мятежники не захватили бы власть в Казахстане

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Первый зампред комитета Государственной Думы по делам СНГ Казбек Тайсаев заявил, что мятежники не захватили бы власть в Казахстане ни при каких условиях. Такую оценку он дал Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

По его словам, шаги, предпринятые странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), не позволили террористам захватить власть. «Кому была выгодна попытка госпереворота — время покажет. Президент Токаев сделал все от него зависящее, он получил полную поддержку со стороны ОДКБ», — отметил Тайсаев.

Он добавил, что миротворцы покинут Казахстан, когда произойдет нормализация ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин отметил мужество главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который, по словам российского лидера, консолидировал общество, силовые структуры и население для отпора террористам. Кроме того, Токаев взял ответственность на себя, а также возглавил проведение соответствующих мероприятий, уточнил Путин.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за резкого повышения цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Митингующие выдвинули политические требования, среди которых отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Впоследствии протесты переросли в массовые беспорядки. В нескольких регионах страны были захвачены и подожжены здания органов власти. Главные столкновения с силовиками прошли в Алма-Ате. По просьбе Токаева в Казахстан вошли силы ОДКБ.

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Юлия Ямпольская
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