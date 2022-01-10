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Токаев заявил о попытке создания зоны контролируемого хаоса в Казахстане

Президент Токаев: в Казахстане пытались создать контролируемый хаос с захватом власти

Фото: пресс-служба Президента Республики Казахстан

Агрессия в отношения Казахстана была связана с попыткой создания в стране зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Об этом в понедельник, 10 января, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает РИА Новости.

По словам главы Казахстана, беспорядки в стране можно считать организованной террористической атакой. При этом известно, что в них принимали участие боевики из других государств, в том числе из Афганистана и стран Ближнего Востока, подчеркнул Токаев.

«Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция», — пояснил президент.

Массовые протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре митингующие выдвинули политические требования: отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Протесты переросли в массовые беспорядки.

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Варвара Кошечкина
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