Чимаев попросил у главы UFC дать ему два боя за турнир

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев обратился к главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту. Пост доступен в Instagram спортсмена.

27-летний швед чеченского происхождения попросил промоутера организовать ему два боя за один вечер. Чимаев подчеркнул, что не шутит.

Чимаев неоднократно высказывал мнение, что готов проводить несколько поединков подряд. Последним соперником чеченца в UFC стал китайский спортсмен Ли Цзинлян. Схватка завершилась досрочной победой Чимаева в первом раунде.

На счету Чимаева четыре победы в UFC. Первые три были выиграны чеченцем за 66 дней — это рекорд организации. Перерыв в выступлениях был связан с тем, что Чимаев переболел коронавирусом. Из-за осложнений в ходе восстановления он был готов завершить карьеру. В ситуацию вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, который убедил Чимаева не уходить из спорта.

Всего уроженец Чечни одержал десять побед в десяти поединках по правилам ММА. Он также выигрывал чемпионат Швеции по вольной борьбе.