Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Николь Кидман наградили «Золотым глобусом» за лучшую женскую драматическую роль

Актриса Кидман получила «Золотой глобус» за «Лучшую женскую роль в драме» в «Быть Рикардо»

Фото: Christopher Khoury / Global Look Press

Голливудская актриса Николь Кидман получила «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль в драме». Ее наградили за картину «Быть Рикардо», об этом объявил учредитель премии Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA) в своем Twitter-аккаунте.

За эту награду также боролись Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Леди Гага («Дом Gucci») и Кристен Стюарт («Спенсер»).

«Быть Рикардо» — художественный драматический фильм режиссера Аарона Соркина об отношениях двух суперзвезд американского послевоенного телевидения Люсиль Болл и Дези Арназа. Главную мужскую роль в картине исполнил Хавьер Бардем.

Ранее сообщалось, что церемония вручения премии «Золотой глобус» в 2022 году не будет транслироваться в прямом эфире. Как объяснил представитель Ассоциации иностранной прессы Голливуда, в этом году мероприятие носит частный характер. Информация о лауреатах размещается в режиме реального времени на сайте и в социальных сетях кинонаграды.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Антонов связал беспорядки в Казахстане с выводом войск США из Афганистана
В российском регионе вернули ковид-сертификаты для входа в торговые центры
На Камчатке завели дело против заведующей детсада из-за поддельного секретаря
Синоптик пообещал москвичам весь январский объем снега за неделю
Нарколог посоветовал пить кислые напитки после праздников
Лукашенко обвинил экстремистов в попытке развязать войну в Казахстане
Россияне рассказали о недовольстве из-за полученных новогодних подарков
Николь Кидман наградили «Золотым глобусом» за лучшую женскую драматическую роль
Комитет нацбезопасности Казахстана опубликовал фото задержания экстремистов
Автомобили в России снова подорожали
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter