Николь Кидман наградили «Золотым глобусом» за лучшую женскую драматическую роль

Голливудская актриса Николь Кидман получила «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль в драме». Ее наградили за картину «Быть Рикардо», об этом объявил учредитель премии Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA) в своем Twitter-аккаунте.

За эту награду также боролись Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Леди Гага («Дом Gucci») и Кристен Стюарт («Спенсер»).

«Быть Рикардо» — художественный драматический фильм режиссера Аарона Соркина об отношениях двух суперзвезд американского послевоенного телевидения Люсиль Болл и Дези Арназа. Главную мужскую роль в картине исполнил Хавьер Бардем.

Ранее сообщалось, что церемония вручения премии «Золотой глобус» в 2022 году не будет транслироваться в прямом эфире. Как объяснил представитель Ассоциации иностранной прессы Голливуда, в этом году мероприятие носит частный характер. Информация о лауреатах размещается в режиме реального времени на сайте и в социальных сетях кинонаграды.

