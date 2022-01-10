Президент Киргизии пропустит заседание ОДКБ по Казахстану

Президент Киргизии Садыр Жапаров пропустит онлайн-заседание глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), посвященной ситуации в Казахстане. Об этом сообщает 24.kg.

С 10 января Жапаров взял краткосрочный отпуск. Председатель правительства Киргизии Акылбек Жапаров примет вместо него участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее сообщалось, что в сессии по видеосвязи будут участвовать лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Армении.

В начале января в Казахстане из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Власти назвали протестующих террористами и обратились за помощью в ОДКБ. Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали заявил, что миротворцы могут пробыть в стране неделю.