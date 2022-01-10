Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Президент Киргизии пропустит заседание ОДКБ по Казахстану

Президент Киргизии Садыр Жапаров пропустит онлайн-заседание глав государств ОДКБ

Фото: пресс-служба президента Кыргызской Республики

Президент Киргизии Садыр Жапаров пропустит онлайн-заседание глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), посвященной ситуации в Казахстане. Об этом сообщает 24.kg.

С 10 января Жапаров взял краткосрочный отпуск. Председатель правительства Киргизии Акылбек Жапаров примет вместо него участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее сообщалось, что в сессии по видеосвязи будут участвовать лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Армении.

В начале января в Казахстане из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Власти назвали протестующих террористами и обратились за помощью в ОДКБ. Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали заявил, что миротворцы могут пробыть в стране неделю.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
В МИД России захотели проверить способность США принимать решения
70 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах из-за снегопада
Эксперта отпустили под домашний арест по делу о гибели московского чиновника
Начальник полиции охваченного протестами региона в Казахстане покончил с собой
Самая популярная в мире порнозвезда стала матерью
В Казахстане освобожден объявленный участником беспорядков музыкант из Киргизии
Дочь Урганта снялась в откровенном образе и вызвала споры среди подписчиков
Еще одна пляжная страна смягчила правила въезда для россиян из-за коронавируса
Вильфанд пообещал москвичам необычную погоду на неделе
Россия призвала США и НАТО к гибкости на переговорах по безопасности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter