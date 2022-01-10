Умер работавший с Курехиным художник и музыкант Александр Лебедев-Фронтов

Умер российский художник и музыкант-авангардист Александр Лебедев-Фронтов. О его смерти сообщил коллега артиста по группе «Посторонним В» и организатор фестиваля «Петроджаз» Иннокентий Волкоморов на своей странице в Facebook.

«Ряды наши редеют. Сегодня я получил очередную "черную метку". Нас покинул коллега, филолог, авангардист, экс-музыкант нашей группы и видный деятель современного русского (да и мирового) авангарда Шура Лебедев», — написал он. Лебедев-Фронтов скончался на 62-м году жизни. Причина смерти мужчины пока не раскрывается.

Александр Лебедев-Фронтов родился 26 августа 1960 года в Ленинграде. Музыкальными экспериментами он начал заниматься еще в юности, в 1970-х годах. В 1990-е годы Лебедев-Фронтов активно сотрудничал с Национал-большевистской партией Эдуарда Лимонова и газетой «Лимонка». Тогда же он работал с авангардным музыкантом и композитором Сергеем Курехиным, а в 1995 году создал собственный лейбл Ultra, издающий экспериментальную и шумовую музыку.

Лебедев-Фронтов был основателем андеграунд-групп «Линия Масс» и «Стальной Пакт». Он также участвовал в записях и деятельности таких музыкальных проектов, как «Пила», «Мертвые Хиппи», «Т. А.У», «Веприсуицид» и других. Он считался одним из пионеров индастриала и нойза в СССР и России.

