Россиянам рассказали о поводе для лишения пособий

Проценты по банковским вкладам учитываются в списке доходов семьи во время принятия решения о назначении пособия или предоставлении льгот. И если их размер слишком высок, то такого права семью могут лишить. Об этом в своей группе «Юридические тонкости» в социальной сети «ВКонтакте» рассказала экс-сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР) Ирина Сивакова, ранее руководившая юридической группой одного из управлений организации.

Она привела в пример пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, которое не станут назначать, если семья получает более одного прожиточного минимума каждый месяц с депозитов в банках. Такое требование вытекает из критериев малообеспеченной семьи, которые утверждены в прошлом году.

Доход с процентов также имеет значение при назначении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, пособий на ребенка от 3 до 7 лет. В некоторых регионах, например, в Волгоградской области, банковские вклады рассматривают при установлении пособий ветеранам труда. Эксперт предупредила, что такие требования обязывают органы соцзащиты проверять наличие вкладов, их размер и условия у граждан, которые обратились за поддержкой.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова объяснила, что существуют два способа увеличить пенсионные выплаты без собственных накоплений. Первый из них — это монетизация льгот, а второй — отложенный выход на пенсию. По ее словам, даже выход на пенсию на пять лет позже позволяет рассчитывать на прибавку в 40 процентов. В то же время она признала, что инфляция может свести всю выгоду на нет.