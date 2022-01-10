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В Москве неизвестный расстрелял машину торгующего золотом бизнесмена

В Москве совершили покушение на директора фирмы, торгующей золотом

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве на Живописной улице неизвестный расстрелял машину директора фирмы «Золотой стандарт», занимающейся оптовой торговлей золотом и драгоценными металлами. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Покушение на бизнесмена произошло вечером в пятницу, 7 января. Мужчина ехал на автомобиле, когда на дорогу перед ним выбежал неизвестный и открыл огонь. Предприниматель не пострадал и сразу же поехал в полицию.

Эксперты изучили повреждения на бампере, капоте и водительской двери машины и обнаружили на месте преступления пулю. По предварительным данным, стрельба велась из травматического оружия.

Мотивы злоумышленника устанавливаются.

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Мария Рубникович
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