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Жириновский назвал Зюганова жадным соседом

Лидер ЛДПР Жириновский назвал главу КПРФ Зюганова жадным соседом

Фото: Globallookpress.com

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский назвал главу КПРФ Геннадия Зюганова жадным соседом. Об этом он заявил в эфире программы «Мне смешно» на YouTube.

Как отметил политик, лидер КПРФ занимается пчеловодством на протяжении 30 лет, однако за этот период подарил ему лишь одну маленькую баночку с медом. «Жадный, как все коммунисты. Жадный, и все», — подчеркнул Жириновский.

Вместе с тем председатель ЛДПР добавил, что считает Зюганова добродушным человеком. Так он ответил на вопрос, как они с коллегой уживаются в Государственной Думе столько лет.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал причины протестов в Казахстане. По его словам, одним из спровоцировавших их факторов стало внешнее влияние. Он пояснил, что на ситуацию в Казахстане повлияли соседние мусульманские государства, где произошли религиозные восстания, а также Афганистан, где к власти пришли члены «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России).

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Юлия Ямпольская
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