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Жириновский назвал причины протестов в Казахстане

Лидер ЛДПР Жириновский назвал внешнее влияние одной из причин протестов в Казахстане
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал причины протестов в Казахстане. По его мнению, одним из спровоцировавших их факторов стало внешнее влияние. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Жириновский пояснил, что на ситуацию в Казахстане повлияли соседние мусульманские страны, где произошли религиозные восстания, а также Афганистан, где к власти пришли члены «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России).

«Во-вторых, американцам было бы выгодно выбить одного из союзников России в Средней Азии и помочь установиться там, по крайней мере, нейтральному режиму, как в Армении или Молдавии, и они закрыли бы регион от России. Осталось бы только сменить режим в Узбекистане, чтобы окончательно ослабить влияние России», — заключил Жириновский.

Также среди других причин протестов в Казахстане он перечислил социальное неравенство, отсутствие «подлинной демократии», национальный гнет, влияние мусульманской Турции, недовольство сельских жителей жизнью горожан, слабость местных армии и спецслужб, утрату Алма-Атой столичного статуса.

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2 января в Казахстане начались протесты из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева. К вечеру 4 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. В связи с этим в республике введен красный уровень террористической опасности.

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Марина Совина
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