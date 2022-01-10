В Чечне опровергли пожар и взрыв на нефтебазе

В Главном управлении МЧС России по Чеченской Республике опровергли информацию о взрыве на нефтебазе в Гудермесе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это ложная информация. Уточняем, почему телеканал поверил непонятному видео в соцсетях и поставил новость. Мы уточняем, из каких происшествий последних лет сформирован этот видеоряд», — заявили агентству в спасательном ведомстве.

9 января РЕН ТВ сообщил о ЧП на нефтебазе в Чечне. По утверждению СМИ, после взрыва там оказался разрушен один из резервуаров и начался пожар.

5 января сообщалось о взрыве на газоперерабатывающем заводе в городе Свободный. Позднее в пресс-службе предприятия сообщили, что на ГПЗ случилось «локальное возгорание газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой».