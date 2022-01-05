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Пожар на российском газоперерабатывающем заводе ликвидировали

Пожар на Амурском газоперерабатывающем заводе в Свободном ликвидировали, пострадавших нет

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пожар на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в городе Свободный ликвидировано, пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского предприятия.

Там добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, угрозы заводу и населенным пунктам нет. Прокуратура проводит проверку по факту возгорания.

Взрыв на заводе в городе Свободный произошел в среду, 5 января, в 7 часов утра. Местные жители услышали хлопок и увидели в окна пожар на территории завода. Как сообщили в пресс-службе завода, на ГПЗ случилось «локальное возгорание газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой». Инцидент также попал на видео.

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Марина Совина
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