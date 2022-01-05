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Пожар на российском газоперерабатывающем заводе попал на видео

Mash опубликовал видео пожара на Амурском газоперерабатывающем заводе в Свободном

Пожар, вспыхнувший в результате взрыва на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в городе Свободный, попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным канала, сотрудникам российского предприятия поступили инструкции не покидать мест проживания и не выходить на улицу. На месте работают спецслужбы. Информации о пострадавших нет.

Инцидент произошел в среду, 5 января, в 7 часов утра. Местные жители услышали хлопок и увидели в окна пожар на территории завода. Как сообщили в пресс-службе завода, на ГПЗ случилось «локальное возгорание газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой», возгорание локализовано.

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Марина Совина
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