Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США объяснили нежелание включать Украину в НАТО

Патрик Бьюкенен: Украину не пустят в НАТО, потому что США не заинтересованы в этом

Фото: Sergei Chuzavkov / Shutterstock

Украине не предоставят членство в НАТО, потому что США в этом не заинтересованы: для них Киев не входит в сферу жизненно важных интересов, о чем говорит вся американская история. С таким мнением выступил американский публицист Патрик Бьюкенен в колонке для издания The American Conservative.

Автор убежден, что нежелание включать Украину в состав альянса объясняется долгосрочной стратегией США, в соответствии с которой нужно готовиться к борьбе с Китаем, а не Россией. «Исторически те президенты [США], кто отказывался от применения силы в Центральной и Восточной Европе, чтобы избежать войны с Россией там, где интересы Соединенных Штатов не подвергались опасности, были правы. Время было на стороне Америки во время холодной войны», — заявил Бьюкенен, намекая на то, что развал СССР произошел без участия Вашингтона.

Материалы по теме:
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
00:00
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря

Таким образом, президент Джо Байден принимает правильное решение, исключив военные действия в случае российского вторжения на Украину, убежден специалист.

10 января в Женеве в закрытом формате начались переговоры России и США по гарантиям безопасности. Главной темой консультаций станут вопросы, касающиеся неразмещения ракет средней и малой дальности около российских границ, отказа от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращения числа военных учений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о подготовленной атаке на Казахстан
Российские компании захотели обойти новые выплаты
Шинейд О'Коннор высказалась о самоубийстве 17-летнего сына
Захарова ответила Блинкену на вопрос о Казахстане
Цена на российский газ для Молдавии резко выросла
В полиции Чечни появились автомобили Cadillac Escalade
Экономическую позицию России назвали лучшей в мире
Россиянам назвали открытые зарубежные страны для горнолыжного отдыха
Генсек НАТО заявил о невозможности решения всех проблем в диалоге с Россией
Россияне осудили поведение девушки в такси Maybach
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter