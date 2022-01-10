В США объяснили нежелание включать Украину в НАТО

Украине не предоставят членство в НАТО, потому что США в этом не заинтересованы: для них Киев не входит в сферу жизненно важных интересов, о чем говорит вся американская история. С таким мнением выступил американский публицист Патрик Бьюкенен в колонке для издания The American Conservative.

Автор убежден, что нежелание включать Украину в состав альянса объясняется долгосрочной стратегией США, в соответствии с которой нужно готовиться к борьбе с Китаем, а не Россией. «Исторически те президенты [США], кто отказывался от применения силы в Центральной и Восточной Европе, чтобы избежать войны с Россией там, где интересы Соединенных Штатов не подвергались опасности, были правы. Время было на стороне Америки во время холодной войны», — заявил Бьюкенен, намекая на то, что развал СССР произошел без участия Вашингтона.

Таким образом, президент Джо Байден принимает правильное решение, исключив военные действия в случае российского вторжения на Украину, убежден специалист.

10 января в Женеве в закрытом формате начались переговоры России и США по гарантиям безопасности. Главной темой консультаций станут вопросы, касающиеся неразмещения ракет средней и малой дальности около российских границ, отказа от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращения числа военных учений.