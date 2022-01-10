В Госдуме оценили слова о неприемлемых для Москвы условиях США

Россия будет жестко отстаивать свою линию на консультациях с США по гарантиям безопасности, вместе с тем возможны и компромиссы. Об этом заявил «Известиям» заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.

Так Чепа оценил слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что США хотят восстановить работу совета Россия — НАТО на своих условиях, с упором на «деэскалацию», а также «российскую агрессию» на Украине. Чепа отметил, что для Москвы это неприемлемо.

Кроме того, уточнил он, нет сомнений, что Соединенные Штаты попытаются продвигать свою линию. «Переговоры, конечно, будут непростыми. Никто и не ожидал, что они будут простыми. Надо шаг за шагом двигаться в сторону прогресса. Естественно, появятся компромиссы», — подчеркнул депутат Госдумы.

Вместе с тем Чепа отметил, что российская сторона уже неоднократно предупреждала, что не планирует затягивать процесс решения вопроса безопасности и вести многолетние переговоры.

10 января в Женеве в закрытом формате начались переговоры России и США по гарантиям безопасности. Главной темой консультаций станут вопросы о неразмещении ракет средней и малой дальности около российских границ, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении числа военных учений.

9 января в Женеве прошла встреча, предваряющая официальные переговоры РФ — США по гарантиям безопасности. Она продлилась свыше двух часов.