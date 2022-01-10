Офицерам ФСБ добавили обвинение по делу о махинациях при строительстве казармы

Военные следователи завершили расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве при реализации госконтракта на строительство казармы, в котором обвиняются трое старших офицеров управления авиации ФСБ; им вменили новый эпизод со злоупотреблением полномочиями. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в деле фигурирует начальник отдела материально-технического обеспечения управления авиации ФСБ полковник Юрий Кравченко, его заместитель подполковник Артем Сохин и их подчиненный майор Сергей Романов. Вместе с ними обвиняется бизнесмен Вазген Бабаханян, чья компания выиграла тендер на возведение разборной казармы в Воркуте для летчиков ФСБ. Изначально им вменялось хищение путем мошенничества 64 миллионов рублей, однако позже сумму ущерба от махинаций следствие снизило до 18 миллионов рублей.

Вместе с тем, чекистам в окончательной редакции предъявили обвинение по недавно введенной в Уголовный кодекс России и еще редко применяемой статье 285.4 — им добавили злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Следствие полагает, что фигуранты намеренно занизили стоимость контракта, чтобы не допустить к тендеру конкурента компании Бабаханяна.

Обвиняемые настаивают на своей невиновности, заявляя о добросовестности своих действий, направленных на экономию бюджетных средств. Им предстоит ознакомиться со 100 томами уголовного дела, после чего они предстанут перед судом.

