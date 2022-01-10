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В Пекине призвали отказаться от помощи попавшим в ДТП олимпийцам из-за COVID-19

Власти Пекина призвали жителей отказаться от помощи попавшим в ДТП олимпийским машинам

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Власти Пекина из-за пандемии COVID-19 призвали жителей города отказаться от помощи и избегать любого контакта с олимпийскими машинами, попавшими в ДТП. Об этом сообщает South China Morning Post.

Соответствующее предупреждение было распространено, чтобы эффективно предотвращать риски распространения коронавируса во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в следующем месяце. Власти рекомендовали гражданам, попавшим в аварию с транспортными средствами, перевозящими спортсменов, официальных лиц и тренеров, дождаться прибытия «профессионалов» на место происшествия.

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Местное правительство также призвало жителей уступать дорогу автомобилям с олимпийскими логотипами и соблюдать дистанцию ​​в случае ДТП.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила безопасность проведения Олимпиады в Пекине и заявила, что не видит серьезных рисков в проведении игр с учетом строгих эпидемиологических мер и иных шагов, предпринятых китайскими властями в преддверии соревнований.

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Анжелика Бережная
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