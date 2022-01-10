Посол Украины рассказал о «моральной ответственности» Германии за будущее страны

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ФРГ якобы несет «моральную ответственность» за будущее Украины. Об этом он заявил в интервью редакционной группе «Функе», передает ТАСС.

По его словам, Берлину следует отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали является абсолютно излишней, и срочно начать поставки оборонительного вооружения на Украину. Дипломат подчеркнул, что у Киева есть право на самооборону. При этом он отметил, что ФРГ несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль, и именно поэтому украинские власти хотят «массивной военной поддержки».

«Отказ ФРГ от поставок оборонительного вооружения вызывает огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений», — резюмировал посол.

В этом же интервью Мельник призвал Берлин окончательно отказаться от газопровода «Северный поток-2». По его словам, Европе и США необходимо принять жесткие превентивные меры против Москвы, не дожидаясь при этом эскалации ситуации.

