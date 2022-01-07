На Украине пожаловались на игнорирование Германией желания Киева вступить в ЕС

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ФРГ и Европа слишком быстро забыли о стремлении Киева вступить в Европейский союз (ЕС). Об этом он заявил в интервью радиостанции WDR.

По его словам, требование и желание стать членом Евросоюза на Украине сохраняется еще со времен «майдана», когда украинцы выступали не только против бывшего президента страны Виктора Януковича, но, прежде всего, за вступление в союз. Украинский посол подчеркнул, что в Европе и Германии очень быстро забыли об этом и призвал Брюссель приминать «более смелые решения» насчет перспектив Киева в ЕС и НАТО.

Помимо этого, Мельник выразил надежду на то, что новое правительство изменит свой подход по сравнению с предшественниками и «разорвет этот порочный круг».

Ранее посол Украины предрек торможение процесса вступления этой страны в НАТО Россией. «Был бы рад ошибиться, но похоже, что [президенту России Владимиру] Путину удастся если не заблокировать, то хотя бы затормозить наше продвижение к НАТО. Хотя нам нельзя говорить: “Давайте сейчас в ЕС, а НАТО тогда где-нибудь позже“», — заявил украинский посол. При этом Киеву постоянно напоминают о необходимом прогрессе в реформах для членства в ЕС и НАТО, подчеркнул он.

