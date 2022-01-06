Посол предрек торможение Россией процесса вступления Украины в НАТО

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предрек торможение процесса вступления этой страны в НАТО Россией. Об этом он рассказал в интервью изданию «Европейская правда».

«Был бы рад ошибиться, но похоже, что [президенту России Владимиру] Путину удастся если не заблокировать, то хотя бы затормозить наше продвижение к НАТО. Хотя нам нельзя говорить: “Давайте сейчас в ЕС, а НАТО тогда где-нибудь позже“», — заявил украинский посол. При этом Киеву постоянно напоминают о необходимом прогрессе в реформах для членства в ЕС и НАТО, подчеркнул он.

Ранее член Совфеда России Алексей Пушков описал, к каким страшным последствиям может привести способ вступления Украины и Грузии в альянс, который ранее предложил бывший генсек Андерс Фог Расмуссен. Предложение заключалось в том, что НАТО предоставит обоим странам план действий по членству при том, что они не разрешили свои территориальные споры, но при этом ограничит действие пятой статьи своего устава о коллективной обороне.