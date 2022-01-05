Российский сенатор описал страшные последствия вступления Украины в НАТО

Член Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале описал, к каким страшным последствиям может привести способ вступления Украины и Грузии в Организацию Североатлантического договора (НАТО), который ранее предложил бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен. Предложение заключалось в том, что НАТО предоставит обоим странам план действий по членству при том, что они не разрешили свои территориальные споры, но при этом ограничит действие пятой статьи своего устава о коллективной обороне.

«Это весьма опасный и безответственный призыв в нынешней взвинченной атмосфере в Европе и в свете требований России о гарантиях безопасности. Это обманный маневр. В случае включения Украины и Грузии в НАТО они будут добиваться отказа от этой оговорки и нагнетать атмосферу при поддержке антироссийских сил в странах Запада. В этой обстановке военный конфликт альянса с Россией может стать практически неизбежным. Причем большинство его европейских членов окажутся втянутыми в такой конфликт против своей воли», — написал российский сенатор.

В пятое статье устава Североатлантического альянса о коллективной обороне говорится, что нападение на одну или ряд стран в Европе или Северной Америке будут расцениваться как атака на всех членов НАТО, по которой каждая из стран-членов будет обязана вступиться за союзиков.

Ранее стало известно, что Россию на переговорах с НАТО представит межведомственная делегация МИД России и Минобороны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.