Женщина выгнала из дома мать из-за одного факта

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как выгнала из дома мать из-за одного факта. Автор поста рассказала, что женщина отказалась принимать в семью ее падчерицу, в то время как тепло относилась к родной внучке.

Героиня истории рассказала, что жила с семьей и своей матерью в доме, которая та подарила ей, когда она вышла замуж. Она добавила, что воспитывает дочь своего мужа от прошлого брака. «Моя мать отлично ладила с моей падчерицей, и девочка называла ее бабушкой. Я думала их привязанность была взаимная», — поделилась женщина.

Автор поста рассказала, что три месяца назад родила девочку. По ее словам, мать стала больше времени проводить с родной внучкой и полностью перестала обращать внимание на неродную. Она добавила, что недавно случайно услышала, как мать называет ее младшую дочь своей старшей внучкой. «Моя дочь также начала замечать, что бабушка перестала интересоваться ею», — пожаловалась женщина.

По словам рассказчицы, она неоднократно пыталась поговорить с матерью, однако та отказывалась менять отношение к внучке. «Она сказала мне, что я должна принять тот факт, что моя семья будет ближе к моей биологической дочери, чем к моей падчерице», — пожаловалась она. Тогда героиня истории попросила мать покинуть дом и переехать к ее сестре. «Я чувствую себя виноватой, потому что мать подарила мне это жилье. Но я не хочу, чтобы моя дочь была человеком второго сорта в своем собственном доме», — заключила она.

«Вы защищали свою падчерицу от пренебрежения и потенциального развития связанных с этим психологических расстройств», — отметил один из юзеров под публикацией. В комментариях под постом большинство пользователей поддержали автора истории. По их мнению, женщина поступила правильно, так как уберегла ребенка от несправедливого отношения бабушки.