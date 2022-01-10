В Кремле дали оценку действиям казахстанских силовиков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эффективными и героическими действия казахстанских силовиков во время произошедших в стране массовых беспорядков. Об этом сообщает ТАСС.

Он дал высокую оценку профессионализму силовиков, благодаря действиям которых «быстро удалось понизить градус напряженности и купировать эту основную опасность».

Ранее Песков также высказался о роли соцсетей в охвативших страну беспорядках. По его словам, соцсети, «помимо добра, несут также и зло», которое компетентные органы должны вовремя купировать.

В понедельник, 10 января, Песков заявил, что события в Казахстане стали неожиданностью для членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом он похвалил высокий уровень координации внутри ОДКБ, позволивший, несмотря на неожиданность, оперативно и эффективно отреагировать на произошедшее.