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В Кремле дали оценку действиям казахстанских силовиков

Пресс-секретарь Песков: действия казахстанских силовиков были эффективными и героическими

Фото: Павел Михеев / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эффективными и героическими действия казахстанских силовиков во время произошедших в стране массовых беспорядков. Об этом сообщает ТАСС.

Он дал высокую оценку профессионализму силовиков, благодаря действиям которых «быстро удалось понизить градус напряженности и купировать эту основную опасность».

Ранее Песков также высказался о роли соцсетей в охвативших страну беспорядках. По его словам, соцсети, «помимо добра, несут также и зло», которое компетентные органы должны вовремя купировать.

В понедельник, 10 января, Песков заявил, что события в Казахстане стали неожиданностью для членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом он похвалил высокий уровень координации внутри ОДКБ, позволивший, несмотря на неожиданность, оперативно и эффективно отреагировать на произошедшее.

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Роман Кирьянов
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