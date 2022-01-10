Кремль оценил роль интернета в событиях в Казахстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил роль интернета в событиях в Казахстане. Официальный представитель Кремля заявил, что соцсети несут не только добро, но и зло. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соцсети, очевидно, помимо добра, несут также и зло. И задача — принять меры, чтобы это зло купировать. Это история не новая — она давняя. Просто оно нашло лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о роли интернета в массовых протестах в республике.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начали массово отключать интернет из-за митингов и акций протеста. В стране также не работал мобильный интернет. Были недоступны мессенджеры, в частности WhatsApp и Telegram.

7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к нации объявил о решении включить интернет в некоторых регионах страны в определенные временные интервалы. При этом глава государства подчеркнул, что свободный доступ в интернет не означает «свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов».

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за резкого повышения цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Митингующие выдвинули политические требования, среди которых отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Впоследствии протесты переросли в массовые беспорядки. В нескольких регионах страны были захвачены и подожжены здания органов власти. Главные столкновения с силовиками прошли в Алма-Ате. По просьбе Токаева в Казахстан вошли силы ОДКБ.