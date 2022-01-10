Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Кремль оценил роль интернета в событиях в Казахстане

Песков о роли интернета в событиях в Казахстане: соцсети несут не только добро, но и зло

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил роль интернета в событиях в Казахстане. Официальный представитель Кремля заявил, что соцсети несут не только добро, но и зло. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соцсети, очевидно, помимо добра, несут также и зло. И задача — принять меры, чтобы это зло купировать. Это история не новая — она давняя. Просто оно нашло лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о роли интернета в массовых протестах в республике.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начали массово отключать интернет из-за митингов и акций протеста. В стране также не работал мобильный интернет. Были недоступны мессенджеры, в частности WhatsApp и Telegram.

7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к нации объявил о решении включить интернет в некоторых регионах страны в определенные временные интервалы. При этом глава государства подчеркнул, что свободный доступ в интернет не означает «свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов».

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за резкого повышения цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Митингующие выдвинули политические требования, среди которых отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Впоследствии протесты переросли в массовые беспорядки. В нескольких регионах страны были захвачены и подожжены здания органов власти. Главные столкновения с силовиками прошли в Алма-Ате. По просьбе Токаева в Казахстан вошли силы ОДКБ.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о подготовленной атаке на Казахстан
В результате взрыва близ школы в Афганистане погибли девять человек
В Пекине призвали отказаться от помощи попавшим в ДТП олимпийцам из-за COVID-19
Противники санпропусков во Франции устроили «линчевание» соратнику Макрона
Токаеву предложили снести памятники Назарбаеву и вернуть старое название столице
Российские компании захотели обойти новые выплаты
Шинейд О'Коннор высказалась о самоубийстве 17-летнего сына
Захарова ответила Блинкену на вопрос о Казахстане
Цена на российский газ для Молдавии резко выросла
В полиции Чечни появились автомобили Cadillac Escalade
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter