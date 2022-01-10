В полиции Чечни появились автомобили Cadillac Escalade

Автопарк полиции Чечни пополнился тремя новыми автомобилями Cadillac Escalade 2020 года. Об этом сообщает издание auto.ru, видео с машинами появилось в Instagram-аккаунте местного тюнинг-ателье.

«Cadillac Escalade 2020 (X4). Переоборудование под спецтехнику», — говорится в подписи к видео, на котором запечатлены автомобили, покидающие мастерскую. Они оснащены «мигалками» на крыше, силовом обвесе, под задним стеклом, над задними номерами и в боковых порогах.

По сведениям издания, о принадлежности Cadillac Escalade МВД Чечни свидетельствуют регистрационные знаки. Уточняется, что на службу могли поступить автомобили в комплектации Sport стоимостью свыше 9 миллионов рублей, либо в комплектации Sport Platinum стоимостью от 10 миллионов рублей.

В комментариях к публикации пользователи соцсети уверяют, что машины пополнят кортеж бывшего министра спорта Чечни и племянника главы республики Хамзата Кадырова.

В январе 2021 года стало известно, что у полиции Чеченской Республики появился еще один 435-сильный Mercedes-AMG E 53. Таким образом он стал как минимум четвертым в линейке Mercedes-AMG в автопарке МВД Чечни.