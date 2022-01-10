Названо главное различие подходов России и США к переговорам

Примут ли в США гарантии безопасности в предложенном Россией виде — большой вопрос. Стороны уже показали разный подход к переговорам в мировой политике. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделился политолог Павел Салин, комментируя слова замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова о сомнениях в способности США самостоятельно принимать решения.

Ранее российский дипломат заявил, что Вашингтону сложно вести переговоры с Москвой из-за давления со стороны антироссийски настроенной группы в НАТО. Рябков подчеркнул, что в этой связи подход России немного иной. Так, он отметил, что Москва намерена сначала договориться с США и проверить, насколько они в состоянии принимать ответственные решения в этот сложный, если не тревожный, момент с точки зрения европейской безопасности.

Разница подходов

Переговоры по гарантиям безопасности выдвинули на передний план разницу в подходах к управлению глобальными процессами России и стран НАТО, заметил Салин. По его мнению, они концептуально разные.

У Москвы это убежденность в том, что фактически мир разделен на сферы влияния и нужно говорить именно с теми, кто их контролирует. А в западном мире, несмотря на наличие доминирующих стран, механизм принятия и согласования решений более сложный. Слова господина Рябкова отражают ту картину мира, которая существует в головах российских властей Павел Салин политолог

Российский подход Салин назвал жестко директивным. По его словам, для решения подобных вопросов Москва всегда ищет лидера, который по ее мнению, контролирует ситуацию в области. «Именно поэтому Россия для контроля ситуации на Украине она ведет диалог не с украинскими властями а с США», — дополнил свой ответ политолог.

Скорость принятия гарантий безопасности будет зависеть от готовности сторон переговоров идти на уступки, считает Салин. Дело упирается в то, что у России и стран НАТО слишком разные взгляды на картину мира. «Россия сейчас настаивает на том, чтобы точкой отсчета была именно ее картина мира и большой вопрос, готов ли западный мир пойти на такую уступку, как изменение собственной картины мира», — заявил Салин.

Антироссийская группа

Поскольку механизм принятия решений на западе более консенсусный, то США не имеет права не учитывать мнения всех сторон, отметил Салин. Говоря об этом, политолог указал на прибалтийские страны, которые по его словам, очевидно настроены против Москвы.

«Прибалтийские страны опасаются, что Россия затронет их интересы и нарушит статус кво, который сложился сейчас. По их мнению, Россия может так поступить. США вынуждены учитывать эти опасения при принятии решений», — заметил политолог.

Ранее Рябков объяснил дискомфорт США на прошедших переговорах в Женеве. Замминистра считает, что представителям Вашингтона некомфортно обсуждать гарантии безопасности, так как они чувствуют за собой «глаза и уши» партнеров-русофобов по НАТО.

Отмечается, что 9 января в Женеве состоялась встреча, предваряющая официальные переговоры России и США по гарантиям безопасности. Она продлилась более двух часов.

Российско-американские консультации будут проходить в Женеве 9-10 января. Затем намечено заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).