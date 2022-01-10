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Пушков назвал ахинеей слова украинского посла о поставках оружия

Сенатор Пушков: когда Берлину надоест выслушивать всю эту ахинею от посла Украины?

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал слова посла Украины в Германии Андрея Мельника о поставках оружия ахинеей. Об этом он написал в Telegram.

«Интересно, когда Берлину надоест выслушивать всю эту ахинею от посла Украины?» — задался вопросом Пушков.

По словам сенатора, Киев не может выдвигать никаких требований Германии, так как зависит от нее как в финансовом, так и политическом плане.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин окончательно отказаться от газопровода «Северный поток-2». По его утверждению, Европе и США нужно принять жесткие превентивные меры против Москвы, не дожидаясь при этом эскалации ситуации.

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Юлия Ямпольская
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