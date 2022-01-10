Девушка разрушила отношения соседа и его возлюбленной по неожиданной причине

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как разрушила отношения соседа и его возлюбленной по неожиданной причине. Девушка объяснила, что партнерша соседа постоянно съедала ее еду, пока ее не было дома, из-за чего парень в итоге расстался с ней.

Автор поста рассказала, что снимает жилье вместе с парнем, чья бывшая девушка часто гостила у них. «Мы живем в небезопасном районе, поэтому я всегда езжу на работу и обратно на такси. Перед выходом я всегда готовлю еду, которую вечером грею на ужин», — поделилась она.

По словам героини истории, однажды она пришла домой раньше обычного и обнаружила, что девушка соседа ест ее еду. «Я сказала ей, что это мой ужин, она извинилась и сказала, что думала, что блюдо приготовил ее парень», — передала автор поста слова девушки. Она добавила, что не стала рассказывать о случившемся соседу.

На следующий день возлюбленная соседа снова съела ее еду, когда парень был рядом с ней. «Он сказал, что она плохо поступила, так как теперь я даже не могу пойти за едой», — поделилась она и добавила, что попросила их больше не трогать ее контейнеры в холодильнике. Однако еще через день девушка снова решила поужинать едой соседки.

«На этот раз она не смогла придумать оправдание, поэтому я позвонила соседу, сказала ему купить мне ужин и закричала, что его девушка снова съела мою еду, и если она продолжит это делать, я выгоню ее», — пожаловалась героиня истории. Она уточнила, что сказала это на своем родном языке, который не понимает возлюбленная ее соседа, но понимает сам сосед.

Парень позвонил возлюбленной и накричал на нее, а она в свою очередь обвинила рассказчицу в мелочности. Сосед героини истории не согласился с этим и заявил, что в случившемся была виновата только его партнерша. В итоге ссора привела к тому, что они расстались.

«Сосед пошел вслед за ней и купил мне ужин по возвращению. Я попросила у него прощения за крики, но он сказал мне, что рад, что расстался со своей девушкой», — поделилась героиня истории.

В комментариях под постом пользователи осудили поведение возлюбленной парня. По их мнению, она намеренно съедала приготовленный ужин автора поста, так как надеялась на то, что ее партнер защитит ее при любых обстоятельствах. Однако парень сделал правильный выбор, расставшись с ней, отметили комментаторы.

