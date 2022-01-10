Жених не пригласил супругу брата на свадьбу по одной причине и был раскритикован

Пользователь Reddit с ником @Thowawymomdrama поделился историей о том, как не пригласил супругу брата на свою свадьбу по одной причине. Он рассказал, что у женщины не сложились отношения с их матерью, и таким решением жених и его невеста хотели избежать семейных скандалов на торжестве, из-за чего были раскритикованы.

26-летний рассказчик пояснил, что его старший брат Джек был для матери золотым ребенком. «Но потом он начал встречаться с Джилл, и наша мать начала проявлять какую-то странную ревность. Она постоянно ругала Джилл за ее спиной и делала язвительные замечания ей в лицо. При этом Джилл никогда не мстила и всегда оставалась дружелюбной», — рассказал мужчина. Более того, по словам автора, мать всячески пыталась испортить свадьбу Джека и Джилл, закатывая скандалы.

В итоге ее поведение привело к тому, что возлюбленные перестали с ней контактировать. «Прошло три года с тех пор. Я до сих пор общаюсь с семьей брата и регулярно вижусь с мамой», — добавил рассказчик. Недавно мужчина обручился со своей партнершей Лаурой, и они начали планировать свадебное торжество. Жених попросил Джека быть его шафером, и тот согласился.

В один из дней подготовки к свадьбе Лаура вернулась из свадебного салона и пересказала жениху разговор с матерью. «Она сказала, что очень ждет момент на свадьбе, когда сможет поставить Джилл на место. Очевидно, после этого она будет продолжать пренебрежительно отзываться о ней, и в итоге все на торжестве будут чувствовать себя неловко», — продолжил автор. Обсудив сказанное родственницей, пара решила не приглашать Джилл на свадьбу во избежание конфликта.

Джек, узнав об этом, расстроился и раскритиковал брата за подобное решение, напомнив, что Джилл не виновата в поведении их матери. «В конце концов Джек сказал мне, что если мама не может продержаться и дня без ссор и скандалов, то, может быть, мне следует подумать о том, кого из них мне все-таки не приглашать. Также он добавил, что если его жена не может присутствовать, то и он тоже», — заключил пользователь Reddit. Он высказал свои сомнения о произошедшем: автор согласен, что Джилл не сделала ничего плохого, но в то же время, он не может не пригласить на свадьбу мать.

Пользователи сети поддержали Джилл и заявили, что рассказчик поступил неправильно. «Ты наказываешь жертву и поддерживаешь абьюзера», «Мать, судя по всему, просто любит быть в центре внимания, и с этой целью унижает других», «Автору следует поставить свои условия в отношении матери: "Наша свадьба — неподходящее место, чтобы противостоять кому-либо или решать какие-либо личные вопросы, не связанные с пожеланиями нам как супружеской паре добра. Не разговаривайте с Джилл. Не смотрите на Джилл. Даже не дышите в сторону Джилл"», — высказались пользователи Reddit.