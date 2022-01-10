Более 2,7 тысячи человек задержали в казахстанском Шымкенте

Более 2,7 тысячи человек, подозреваемых в участии в беспорядках, задержали в казахстанском Шымкенте. Об этом сообщается в заявлении комендатуры города, которое опубликовал правительственный Telegram-канал.

По данным комендатуры, всего задержаны 2716 человек. Кроме того, 177 граждан привлечены к административной ответственности, из них 175 — арестованы на 15 суток.

Кроме того, 33 человека задержаны за нарушение комендантского часа. По всем возбужденным уголовным делам 52 участника беспорядков находятся в изоляторе временного содержания.

Ранее задержанные в Шымкенте участники массовых беспорядков рассказали, что за нападения на силовиков и мародерства им раздавали деньги и энергетические напитки, от которых «терялся контроль». Других подробностей не сообщалось.