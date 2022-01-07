В Казахстане рассказали о раздаче денег и энергетиков участникам беспорядков

Задержанные в казахском городе Шымкент участники массовых беспорядков рассказали, что за нападения на силовиков и мародерства им раздавали деньги и энергетические напитки, от которых «терялся контроль». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы местной администрации Шынгыса Мукана.

Он не указал имен или организаций, где могли состоять потенциальные провокаторы и не привел других подробностей инцидента. Суммы, выдаваемые участникам погромов, также не были названы.

Ранее стало известно, что в Казахстане мародеры убили известного казахского режиссера и музыканта Сакена Битаева (Salamec Staff). Участники беспорядков попытались отобрать у него машину, когда рэпер попытался уехать — расстреляли.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.