Мародеры убили «отца казахского хип-хопа» на протестах в Алма-Ате

Известный казахский режиссер и музыкант Сакен Битаев (Salamec Staff) был убит мародерами в ходе массовых беспорядков в Алма-Ате. Об этом на своей странице в Facebook написал друг погибшего Данияр Адилбеков.

По его словам, убийство рэпера произошло 7 января, когда тот попытался скрыться от радикалов, которые попытались отобрать его машину. «Толпа подошла сзади и начала вскрывать двери. Пацаны дали по газам, а мародеры начали стрелять в след уезжающей машине. Одна пуля пробила Сакену легкое», — написал Адилбеков.

Он отметил, что родители Битаева до сих пор не могут забрать тело сына домой, так как в городе не хватает полицейских, чтобы запротоколировать смерть. Все силовики задействованы для подавления протестов. «Отец казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане кто не знает Salamalec sound — его детище. (...) Покойся с миром мой брат! Сейчас ты рядом с легендами — 2pac и Biggie, старина Боб Марли. Все как ты хотел», — добавил друг убитого.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.