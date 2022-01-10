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В НАТО заявили о слежке за действиями войск ОДКБ в Казахстане

Источник ТАСС: аналитики НАТО следят за действиями вооруженных сил ОДКБ в Казахстане

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Аналитики НАТО, а также экспертное сообщество стран альянса и другие группы специалистов следят за действиями вооруженных сил ОДКБ на территории Казахстана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в постоянном представительстве одной из европейских стран при НАТО.

«Массовые протесты в Казахстане, которые сопровождались широким применением силы, привлекают большое внимание аналитического и специализированного отделов Альянса, которые будут внимательно изучать их деятельность», — сообщил собеседник агентства, отметив, что для НАТО эта миссия стала первым широким применением военных сил ОДКБ — организации, в которой Россия занимает доминирующую позицию.

По мнению источника, проведение операции в Казахстане «подтверждает готовность России использовать свои военные возможности за рубежом, а также наличие у нее достаточных возможностей для проецирования силы в евразийском регионе».

«Ход и роль операции ОДКБ, равно как и беспорядки в Казахстане и их последствия, будут "с пристальным вниманием" изучены аналитическими службами стран НАТО. <...> Значительное внимание будет уделено операции по подавлению внутренних беспорядков», — заверил источник.

Дипломат выразил уверенность, что Россия непременно использует данную операцию для усиления своих позиций в рамках предстоящих переговоров по европейской безопасности с США и НАТО.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона потребует от Казахстана объясниться за приглашение миротворцев ОДКБ. Он также раскритиковал приказ Касым-Жомарта Токаева открывать по протестующим огонь на поражение.

Марина Совина
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