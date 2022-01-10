В ЕС заявили о необходимости вывода миротворцев из Казахстана

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано заявил о необходимости вывода миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана после стабилизации ситуации в стране. В комментарии «Ленте.ру» он подчеркнул, что внешняя военная поддержка, оказываемая центральноазиатской республике, должна уважать ее суверенитет и независимость, а также фундаментальные права всех ее граждан.

«В прошлом мы видели слишком много примеров того, как трудно заставить уйти российские войска, когда их размещают за рубежом», — заявил Стано. Он также сообщил, что на этой неделе верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проведет неформальные встречи с министрами иностранных дел и обороны стран Европы, где обсудит ситуацию в Казахстане.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что миротворцы быстро и слаженно приняли решения, которые позволили не допустить деградации ситуации в Казахстане. Глава государства подчеркнул, что силы ОДКБ будут находиться в Казахстане столько, сколько этого потребует ситуация.

В начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ. Они переросли в беспорядки. Главные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. Власти назвали протестующих террористами и обратились за помощью к странам ОДКБ. 6 января миротворцы приступили к работе в Казахстане. Коллективные силы будут насчитывать около 2,5 тысячи человек.